Vicenza Sicura, servizio telefonico riattivato in via straordinaria

In questi giorni particolari, in cui i cittadini sono chiamati a votare rispettando le regole previste dalla normativa anticontagio, l’assessorato ai servizi sociali ha deciso di riattivare il servizio Vicenza Sicura, conclusosi il 31 agosto. Il call center telefonico 0444 221020, dedicato alle persone sole e con fragilità, risponderà in via straordinaria anche oggi lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 17.30