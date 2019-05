Vicenza si prepara per il Rally Storico Campagnolo

15° edizione del Rally Storico Campagnolo, partenza il 31 maggio da viale Dalmazia

Arrivo l’1 giugno a Isola Vicentina

La 15° edizione del rally storico Campagnolo prenderà il via da viale Dalmazia a Vicenza venerdì 31 maggio, alle 20, con arrivo, il giorno dopo, sabato 1 giugno, alle 19.30 a Isola Vicentina, in piazza Marconi.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Rally Club Team” in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza, il Comune di Isola Vicentina e ACI Vicenza.

Si tratta della quarta delle otto gare che fanno parte del Campionato tricolore riservato alle auto storiche.

Non sarà solo la velocità a tenere banco con il campionato Italiano Rally Auto Storiche (15° Campagnolo); sulle strade vicentine, infatti, si ritroveranno anche due categorie ben distinte di regolaristi: quelli che gareggeranno nell’11° Campagnolo Historic con la formula della “sport” valevole per il Trofeo Tre Regioni e gli specialisti della “media”, disciplina che ha esordito lo scorso anno con l’introduzione del Campionato Italiano per il quale il 2° Campagnolo Legend ha avuto conferma della validità.

Il Rally Campagnolo ospiterà per il loro terzo round anche gli sfidanti del Trofeo A112 Abarth – Yokohama, della Michelin Historic Rally Cup e del Memory Fornaca.

La gara avrà validità anche per il Trofeo Rally della seconda Zona, quella che riguarda Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e sarà il secondo dei quattro rally validi dopo il Valsugana disputato a fine aprile e prima del San Martino di Castrozza di settembre e del Due Valli a calendario a metà ottobre.

Per il Rally Campagnolo, quindi, diventano ben cinque le validità oltre alle due che riguardano le annesse gare di regolarità.

Percorso di gara

Rispetto al 2018 sono numerose le novità, a partire dal percorso, Meno chilometri (318,76 in totale, contro i 436,88 chilometri dell’edizione 2018), dei quali 106,71 cronometrati distribuiti in nove prove speciali (1.Torreselle, 2-6 Gambugliano, 3-7 Muzzolon, 4-8 Recoaro 1000, 5-9 Santa Caterina).

Si torna alla formula con il prologo serale e, come avvenuto nelle edizioni degli anni ’70, il rally prenderà il via da Campo Marzo.

Dopo l’esposizione in viale Dalmazia, dalle 20 del 31 maggio le vetture partiranno per andare a disputare alle 20.44 la prova speciale che chiuderà la prima giornata, seguita dall’ingresso nel riordino notturno a partire dalle 21.30 al palasport di Isola Vicentina. Sabato 1 giugno, il rally riprenderà alle 8 per andare ad affrontare le restanti otto prove speciali, quattro da ripetersi, inframmezzate da quattro riordini: due a Recoaro ed altrettanti a Schio che ospiterà anche il parco assistenza; vi saranno inoltre sei zone refuelling autorizzate per il rifornimento di carburante. L’epilogo sarà alle 19.30 con l’arrivo della prima vettura in piazza Marconi ad Isola Vicentina ed i festeggiamenti sul palco. Dalle 21.30 il gran finale con le premiazioni dopo la tradizionale cena al palazzetto dello sport, offerta a tutti i partecipanti.

Comuni coinvolti

Il Campagnolo rappresenta anche un momento di grande visibilità per la città di Vicenza e per i Comuni contermini che saranno coinvolti: dal capoluogo, patrocinatore dell’evento insieme ad Isola Vicentina, passando per Schio, Gambugliano, Recoaro Terme, Valdagno, Monte di Malo, Cornedo, Castelgomberto, dove si svilupperanno le diverse prove speciali ed i cui sindaci ed assessori allo sport hanno offerto il loro sostegno alla buona riuscita della manifestazione.

Numeri attesi

Anche quest’anno si attendono i grandi numeri che hanno caratterizzato l’edizione 2018 con i più affermati piloti e scuderie italiane, un evento attesissimo che rende questa gara di livello assoluto per le decine di migliaia di appassionati e tifosi che seguiranno l’evento lungo i percorsi o via web.

Le fasi più importanti della gara saranno trasmesse sul canale Youtube e sulla pagina facebook dedicata “Rally Club Team “.

Informazioni

Sito internet: http://www.rallyclubisola.it/rally-storico/

Facebook: “Rally Club Team”

Youtube: “Rally Club Isola Vicentina”