“Vicenza si muove”: al via la sperimentazione della circolazione di monopattini, hoverboard, segway e monowheel

La giunta ha approvato la sperimentazione della circolazione, in centro abitato e sulle piste ciclabili e percorsi ciclopedonali del territorio comunale, dei mezzi di “micromobilità elettrica” quali monopattini, hoverboard, segway e monowheel.

La sperimentazione prenderà il via dalla data di installazione della prevista segnaletica, presumibilmente entro un mese, per protrarsi fino al 30 giugno 2021.

“Con la delibera che abbiamo approvato in giunta, recependo il decreto ministeriale, diamo il via libera alla sperimentazione, fino a giugno 2021, della micromobilità elettrica in città, offrendo un servizio in più ai cittadini e tutti coloro che frequentano Vicenza – ha dichiarato l’assessore alla mobilità Matteo Celebron –. Questi veicoli (hoverboard, monopattini, monowheel e segway) vengono definiti anche “mobilità dell’ultimo miglio”, fungendo da collegamento tra i mezzi di trasporto pubblico locale e la destinazione finale. Si tratta di un nuovo modo di muoversi sul territorio, con mezzi ecologici e “silenziosi”, per una città sempre più green e sostenibile”.

Hoverboard e monowheel potranno circolare unicamente nelle aree pedonali; segway e monopattini, invece, sia nelle aree pedonali che nei percorsi pedonali e ciclabili, nelle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, nelle zone “30 km orari” e sulle strade con limite massimo di velocità minore-uguale ai 30 km orari.

È vietata la circolazione sui marciapiedi e sulle strade diverse da quelle indicate.

I mezzi potranno sostare negli stalli riservati alle biciclette, ai ciclomotori e ai motocicli oppure a lato della strada, ove non espressamente vietato da divieti riferibili anche alle autovetture e, in ogni caso, non in contrasto con le norme del Codice della Strada e purché la sosta non costituisca in nessun caso pericolo e/o intralcio alla circolazione.

È esclusa in ogni caso la sosta su spazi tariffati e/o riservati.

Possono circolare sui mezzi di micromobilità elettrica i maggiorenni o i minorenni in possesso di patente di categoria AM.