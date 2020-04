VICENZA – Si applicano le ‘aperture’ di Zaia: via libera all’asporto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A seguito dell’entrata in vigore a partire da oggi, venerdì 24 aprile, della nuova ordinanza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con la quale si da’ il via libera, tra le altre cose, ad alcune deroghe alle restrizioni in vigore nel commercio, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha dichiarato quanto segue.

“Con l’anticipo allo sblocco del lockdown di oggi del governatore del Veneto Luca Zaia, le attività di ristorazione locale potranno vendere il cibo anche per asporto, oltre che a domicilio. Inoltre, sarà consentito nuovamente l’accesso ai cimiteri e gli orti urbani. Pertanto, come amministrazione comunale nelle prossime ore revocheremo le ordinanze che chiudevano cimiteri e orti urbani. Ricordo, però, che vanno assolutamente indossati mascherine e guanti e rispettata la distanza sociale di 2