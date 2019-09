VICENZA – Sequestrata eroina in via Genova

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Proseguono i servizi di controllo del territorio per il contrasto allo spaccio, messi in atto dalla polizia locale anche attraverso la videosorveglianza.

Ieri giovedì 12 settembre verso le 10, in via Genova la pattuglia antidegrado della polizia locale ha controllato un uomo di 39 anni, A.R., nato in Bangladesh e residente a Brendola, che aveva appena acquistato poco più di un grammo di eroina da uno straniero.

Gli agenti hanno sequestrato la sostanza stupefacente e segnalato il 39enne alla Prefettura.

L’operazione, avvenuta nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio, ha preso il via da una segnalazione degli agenti dedicati al controllo delle telecamere di videosorveglianza che, poco prima, avevano notato, in viale Milano, uno straniero guardarsi attorno nervosamente. Dopo qualche istante lo straniero era stato raggiunto da un individuo al quale aveva consegnato un involucro estratto dalla bocca.

Di qui l’immediato invio di una pattuglia antidegrado che ha raggiunto e controllato l’acquirente, recuperando l’eroina appena acquistata.