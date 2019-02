VICENZA – Senzatetto fa arrestare senzatetto

La Polizia di Stato di Vicenza è intervenuta la scorsa notte poco dopo la mezzanotte vicino al sagrato della chiesa di Araceli, luogo nel quale si rifugiano molti clochard del capoluogo. Ad allertali proprio un senzatetto di origine polacca, G.G. di 50 anni, che ha notato un soggetto intento a infrangere il finestrino di un’automobile. Sul posto si sono portati gli agenti delle Volanti che hanno intercettato l’individuo indicato. Si tratta di Emilano Dall’Amico, thienese di 46 anni, senza fissa dimora, con numerosi reati contro il patrimonio alle spalle. L’uomo aveva le mani insanguinate. Rompendo il finestrino si era procurato, infatti, delle ferite. Aveva con sé un sacco con effetti personali e la custodia di un paio di occhiali da sole di Armani che aveva prelevato poco prima da una Nissan Juke in sosta, appartenente ad una coppia di Latina, chiamata sul posto. Dell’Amico è stato arrestato per furto pluriaggravato. Stamane si è tenuto il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato con obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

Si indaga per un altro furto simile compiuto poche ore prima in Contrà San Francesco.