VICENZA – Senza fissa dimora, questa mattina il sindaco in sopralluogo con la polizia locale

I posti sono sempre gli stessi, i senza fissa dimora invece sono diminuiti rispetto a qualche tempo fa, ma la decina di persone che ancora si ostina a vivere per strada non ne vuole sapere di recarsi nelle strutture di accoglienza per la notte.

Per fare il punto della situazione sul campo, insieme alle pattuglie antidegrado della polizia locale che quotidianamente tengono sotto controllo questo ed altri fenomeni, questa mattina a partire dalle 7.30 il sindaco Francesco Rucco, accompagnato dal comandante Cristiano Rosini e dal consigliere comunale Nicolò Naclerio, ha effettuato un sopralluogo che ha portato all’identificazione e al sanzionamento per bivacco di otto persone, tutte già note.

Un soggetto stava dormendo sotto il porticato dietro all’edicola di Porta Castello, un altro sotto i portici di contra’ porta Santa Lucia, due uomini avevano trovato riparo tra le edicole della facciata della Chiesa di Santa Maria in Araceli, quattro sotto i portici di Monte Berico.

“Queste persone – ha commentato il sindaco Rucco – si sono mostrate tutte collaborative. Hanno raccolto le proprie cose e si sono allontanate per permetterci di far intervenire l’idropulitrice di Aim Ambiente per la sanificazione dei luoghi. Ringrazio la polizia locale per i controlli praticamente quotidiani che ci consentono di contenere il fenomeno. Nel frattempo lavoreremo con unità di strada e Caritas per convincere questi disperati, spesso tossicodipendenti, ad intraprendere percorsi di recupero”.

Sempre questa mattina il sindaco si è recato a borgo Casale dove era in azione una coppia in borghese formata da un agente della polizia locale e da un dipendente di Aim Ambiente, incaricati di verificare i conferimenti irregolari di rifiuti. La coppia aveva appena multato un cittadino con una sanzione di 225 euro perché stata gettando la spazzatura nel cassonetto senza averla differenziata correttamente.

“Non separare in modo corretto i rifiuti e, soprattutto, abbandonarli fuori dai cassonetti – ha commentato il sindaco – sono comportamenti da contrastare se vogliamo una città più pulita. Stiamo valutando se graduare le sanzioni in modo da non colpire allo stesso modo chi sbaglia a differenziare e chi invece scientemente abbandona sacchi di spazzatura per strada”.

Eseguiti questi controlli antibivacco, le pattuglie si sono recate in strada Marosticana 127 dove era stato programmato lo sgombero di un edificio privato per consentire al proprietario di murare porte e finestre. All’interno dell’edificio, dove in quattro stanze erano state allestiti ricoveri di fortuna con brande e fornelli rudimentali, sono stati trovati sei rumeni appartenenti al nucleo allontanato dallo stabile di via Frescobaldi a inizio ottobre. Sono stati tutti denunciati per occupazione abusiva.

A fine mattinata, nel fare il resoconto del sopralluogo, il sindaco ha annunciato anche una stretta sui controlli degli accattoni molesti e dei parcheggiatori abusivi, dichiarando: “Sia in centro storico che nei parcheggi, compreso quello dell’ospedale, questi soggetti sono diventati sempre più insistenti e aggressivi, in particolare con le persone anziane. Così non va. Stiamo approfondendo il decreto sicurezza laddove prevede che la mendicità molesta diventi reato: sarà uno strumento importante per contrastare un fenomeno davvero odioso”.