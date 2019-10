Segregata in casa dal marito per 13 anni, fugge dopo l’ultima aggressione

E’ ricoverata alSan Bortolo, in una stanza protetta, una donna pachistana di 44 anni che ha trovato la forza e il coraggio di fuggire dal marito che la teneva segregata in casa da 13 anni. Due giorni fa, è scappata di casa presentandosi in pronto soccorso con lividi e ferite, inferti con un mattarello come arma. La donna, 3 figli, ha raccontato di essere rimasta segregata e maltrattata in casa per 13 anni. La donna ha poi formalizzato denuncia contro il marito. Gli investigatori la risentiranno con un mediatore culturale e verrà poi trasferita in una struttura protetta.