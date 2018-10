VICENZA – Seggi elettorali, c’è tempo fino al 31 ottobre

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

C’è ancora tempo fino al 31 ottobre per fare domanda di iscrizione all’albo per la nomina, in caso di elezioni, a presidente di seggio.

Gli elettori del Comune di Vicenza in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado che desiderano essere iscritti all’albo possono presentare domanda via email all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it o a mano all’ufficio elettorale del Comune di Vicenza (Palazzo degli Uffici, piazza Biade 26), nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure, su prenotazione online, anche il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18. Alla domanda va allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Non è necessario rinnovare la domanda ogni anno, in quanto si rimane iscritti fino a che permangono i requisiti. A coloro che risultano già iscritti è raccomandato tenere aggiornato, via email, l’indirizzo pec già comunicato all’ufficio elettorale.

Coloro i quali, per motivate esigenze, non sono più in grado di svolgere le funzioni di presidente di seggio, devono comunicarlo alla corte d’appello di Venezia all’indirizzo elettorato.ca.venezia@giustizia.it e, per conoscenza, all’ufficio elettorale del Comune all’email uffelettorale@comune.vicenza.it, motivando la scelta e allegando una scansione della propria carta d’identità.

Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che, alla data delle elezioni, avranno superato il 70° anno di età, nonché i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, gli appartenenti alle forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali comunali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Tutte le informazioni, compreso il modulo per la domanda di iscrizione all’albo e il link alla prenotazione online degli appuntamenti pomeridiani, sono pubblicate sul sito del Comune, nella pagina dedicata ai presidenti di seggio.