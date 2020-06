Vicenza seconda in Italia per esportazioni: superata Torino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In un primo trimestre del 2020 condizionato in parte dall’inizio della pandemia Covid-19 Vicenza per la prima volta supera Torino nelle esportazioni ed è ora seconda solo a Milano (fonte Istat – Coeweb).

La provincia Berica ha segnato un calo delle esportazioni dello 0,3% mentre Torino ha perso il 2,4% nei primi tre mesi del 2020.

Vicenza quindi, con un controvalore di 4.424 milioni di di euro si piazza al secondo posto, nettamente staccata da Milano (10.865 milioni di euro, +1,3%). Torino ha esportato per 4.402 milioni di euro e Brescia, al quarto posto, per 3.843 milioni di euro.

La seconda provincia veneta è Treviso (3.137 milioni, -5,1%, ottava in classifica) mentre Verona è decima (2.727 milioni, -5,3%). Padova, al 15° posto, esporta circa la metà della provincia di Vicenza.