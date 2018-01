VICENZA – Sculture di pane dedicate a Van Gogh: ecco le spighe artistiche

Delle spighe di pane avvolte in un nastro blu dipinto di stelle, che richiama il cielo e le opere di Vincent Van Gogh e celebra la mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, che a metà del suo percorso vicentino ha già superato i 200mila visitatori. Sono un souvenir artistico ideato da Pane Quotidiano – il forno del Villaggio Sos di Vicenza – con le botteghe del centro storico di Vicenza e realizzato dall’artista Elvezia Allari. L’artista ha lavorato le sculture di pane a mano, una a una, direttamente nel forno di Pane Quotidiano nel Villaggio Sos di Vicenza, come racconta Allari ripercorrendo il processo creativo delle spighe. “Abbiamo fatto le prove con diverse farine e lieviti, per capire come reagiva l’impasto e quanto cresceva. Da lì ho iniziato a fare un intreccio di pasta di pane che poi ho lavorato con una forbice, tagliando l’impasto per creare la spiga. Quindi, nel mio laboratorio le ho riprese una a una, dandogli un’anima di filo di ferro cotto e incollando della carta da forno e rafia”. Le sculture di pane sono trattate con una vernice all’acqua atossica e confezionate con un fiocco blu che riprende il motivo delle stelle di Van Gogh come nel dipinto “Notte stellata sul Rodano” (1888). “Queste sculture di pane sono un inno alla vita. La pasta madre con cui impastiamo ogni giorno il pane è un organismo pulsante vita e che dà una possibilità di futuro ai ragazzi coinvolti nel progetto”, dice la direttrice del Villaggio Sos di Vicenza, Piera Moro. A partire da questa materia prima vitale e ancestrale, Elvezia Allari ha realizzato le spighe, che sono in vendita nel panificio di Pane Quotidiano in piazza delle erbe, al costo di 10,00 euro al mazzetto. “Le spighe di pane sono un souvenir artistico unico e artigianale, che lascia un messaggio di speranza a partire dal grano, la terra di cui dobbiamo prenderci cura, con uno slancio vitale che porta a guardare al cielo, il futuro di tutti noi”, conclude la direttrice.