Assente per malattia ma gira in moto: denunciato poliziotto (e il suo medico di Lonigo)

POLIZIA DI STATO INDAGA UN SUO DIPENDENTE ACCUSATO DI ASSENZE DAL LAVORO PER FINTA MALATTIA.

Sono stati resi noti stamane in questura a Vicenza maggiori dettagli, da parte della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vicenza, sulla vicenda del poliziotto dell’ufficio passaporti indagato per le ripetute assenze per malattia e alcuni comportamenti apparsi incoerenti con le patologie lamentate.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza e condotta dalla Squadra Mobile, ha potuto appurare come N.R., di 55 anni, nato e residente a Lonigo (Vicenza) e da tempo domiciliato in provincia di Rovigo assieme alla compagna, sia stato assente dal servizio per prolungati periodi dall’aprile del 2015 a maggio del 2017, periodo messo sotto osservazione dagli inquirenti.

N.R. in questo periodo non si è presentato quasi mai in servizio lamentando problematiche di carattere fisico (problemi articolari). La sua problematica fisica era stata accertata a suo tempo dalla commissione medico ospedaliera di Padova, che però non aveva stabilito una inidoneità totale al servizio.

Inoltre, la polizia di Stato gli aveva messo a disposizione gli strumenti per poter lavorare (per esempio sedia ergonomica e possibilità di interrompere periodicamente il servizio per disimpegnare i muscoli).

Il poliziotto è riuscito a farsi consegnare certificati medici da parte di un medico di famiglia di Lonigo, A.G. di 58 anni, anch’egli indagato. Tali certificati attestavano sintomi piuttosto gravi del suo disagio fisico.

A insospettire gli inquirenti però era il fatto che tali certificati riguardassero esclusivamente i giorni lavorativi della settimana e mai i giorni festivi, ponti compresi. N.R. nei periodi di malattia, inoltre, avrebbe svolto attività incompatibili con i sintomi accertati. Non solo la distanza da percorrere fra il suo domicilio attuale nel Rodigino allo studio medico di Lonigo, ma anche viaggi in tutto il Veneto in auto e in motocicletta, verso la quale il poliziotto coltivava una passione. Tali percorrenze venivano effettuate molto spesso nel primo giorno di malattia, nel quale è presumibile che la stessa sia in fase di acuzie.

Non solo, verso N.R. erano scattate nel 2016 una serie di contestazioni disciplinari, non solo per malattia ma anche per comportamenti nei giorni di lavoro che attestavano serie negligenze in servizio nei pochi giorni in cui si presentava. Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazione del dirigente di ufficio in questura a Vicenza.

N.R. è ora indagato per truffa aggravata a danno dello Stato e il medico A.G. per falso ideologico del pubblico ufficiale in certificati.

Le abitazioni del poliziotto sono state perquisite lo scorso 8 marzo e sono stati acquisiti supporti informativi in suo possesso al fine di completare le indagini (computer, telefoni cellulari, chiavette USB).

Al momento N.R. è stato dichiarato inidoneo ai servizi di polizia e posto in quiescenza lavorativa, in attesa della conclusione del procedimento, al termine del quale si arriverà probabilmente ad una nuova contestazione disciplinare cui seguirà segnalazione corte dei conti. Non è escluso che il poliziotto possa essere chiamato dalla stessa a ripianare in solido il danno economico e di immagine provocato alla Polizia di Stato, che si è dichiarata parte civile nel procedimento.

L’inchiesta -recita una nota della Questura di Vicenza- è stata svolta anche a tutela dell’ impegno e onorabilità degli appartenenti alla Polizia di Stato che quotidianamente prestano servizio nella Provincia.