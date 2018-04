VICENZA – Scontro in bici in piazza Matteotti: uno dei due è ubriaco fradicio

Scontro tra due individui in bicicletta alle 18.20 di venerdì in Piazza Matteotti. Uno dei protagonisti è rimasto contuso a terra in stato confusionale mentre l’altro, non lamentando danni fisici né materiali, dopo aver declinato le generalità agli agenti intervenuti ha abbandonato il luogo del sinistro.

L’altro protagonista, A.C. quarantunenne di Vicenza, prontamente soccorso da un ambulanza del Suem, ne rifiutava le cure.

Gli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, hanno notato come presentasse un alito vinoso e si esprimesse con linguaggio disarticolato, voce impastata e, una volta in piedi, avesse un’andatura barcollante. Sottoposto a prova alcolimetrica è risultato superare di oltre 5 volte il limite prescritto. E’ stato segnalato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’art.186 commi 1 e 2 lettera c del C.d.S. Lo stesso è stato riaccompagnato a casa e il velocipede consegnato alla madre, legittima proprietaria del mezzo.