VICENZA – Scontro frontale: due feriti

Poco prima delle 11.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trento a Vicenza per uno scontro frontale tra due auto: feriti i due conducenti. La squadra dei pompieri accorsa dalla centrale ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere i due autisti, presi in cura dal personale per essere portati in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.