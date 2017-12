VICENZA – Scontro tra 2 auto al semaforo: 2 ferite

Poco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via del Mercato Nuovo e Legione Antonini a Vicenza per lo scontro tra due auto: due donne ferite. La squadra accorsa dalla vicina sede ha messo in sicurezza i mezzi, finiti contro la ringhiera che delimita il passaggio pedonale e prestato il primo soccorso alle due giovani donne, conducenti della Fiat Punto e della Mercedes Classe B. Le due ferite sono state prese in cura dal personale del Suem 118 intervenuto con due ambulanze per essere portate in ospedale al San Bortolo. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto nell’incrocio regolato dal semaforo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.