VICENZA – Scontri dopo Vicenza-Sambenedettese: emessi 28 Daspo

Il Questore della Provincia di Vicenza, Giuseppe Petronzi, ha emesso 28 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti tifosi ospiti responsabili degli incidenti occorsi al termine dell’incontro di calcio “Vicenza – Sambenedettese” giocata lo scorso 5 novembre. Fra questi, 18 persone sono già state precedentemente denunciate dalla Digos per reati “da stadio” commessi nell’occasione. La durata del divieto va da un minimo di 1 anno ad un massimo di otto anni e per alcuni tifosi è accompagnato dalla prescrizione dell’obbligo di firma, sempre da un minimo di un anno ad un massimo di otto anni. Sono in corso le operazioni di notifica dei Daspo a cura del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto.