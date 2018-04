VICENZA/SCHIO – L’ESSENZA PURA DELLA DANZA PRENDE FORMA CON “DANZA IN RETE”

Il Festival Danza in Rete |Vicenza – Schio non smette di stupire. Arrivato al giro di boa, il nuovo festival promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, ha regalato al numeroso pubblico accorso un’intensa performance con Radouan Mrziga, quotatissimo ballerino marocchino, impegnato in una danza “spaziale”, geometrica, che è andata in scena sul pavimento del salone del piano nobile di Palazzo Chiericati. Tviweb ha intervistato lo stesso performer e il direttore artistico del festival, Giacomo Cirella. Servizio di Paolo Usinabia.