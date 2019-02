VICENZA/SCHIO – Danza in Rete Festival al via domani

Al via la seconda edizione di Danza in Rete Festival | Vicenza – Schio, Il Festival dedicato all’espressione coreutica in tutte le sue forme, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio che si svolgerà, in varie sedi, da domani venerdì 15 febbraio a sabato 20 aprile 2019.

Danza in Rete rappresenta lo spin-off della stagione di danza del Teatro Comunale; è un evento concepito per avvicinare il pubblico alle nuove espressioni della danza contemporanea in situazioni e contesti innovativi (non solo nei teatri, ma con proposte performative realizzate anche in luoghi artistici particolari e in spazi urbani) mettendo in rete le esperienze condivise della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza con la Fondazione Teatro Civico di Schio; è nato inoltre per favorire il ricambio generazionale del pubblico, cercando di avvicinare nuove tipologie di spettatori, accrescendo le loro competenze con azioni specifiche.

E al pubblico del futuro si rivolge il primo degli spettacoli programmati: si tratta dell’esordio della sezione mattutina dedicata alle scuole (scuole dell’infanzia e primarie), la rassegna Danzare per Educare che da 18 anni ha come mission quella di portare un valore aggiunto all’esperienza dello spettacolo dal vivo per i più piccoli, sottolineando l’aspetto educativo, espressivo e comunicativo della danza come risorsa per la formazione della persona. Il progetto, coordinato da Daniela Rossettini per il TCVI, prevede nell’edizione 2019, 4 spettacoli nell’ambito della programmazione del Festival, 3 al Ridotto del Comunale di Vicenza e 1 al Teatro Civico di Schio, realizzati da prestigiose compagnie nazionali con alle spalle una solida esperienza di danza educativa e progetti formativi interdisciplinari.

Il primo spettacolo Col naso all’insù (2016) presentato dall’Associazione Sosta Palmizi è in programma venerdì 15 febbraio alle 10.00 al Teatro Comunale di Vicenza nella Sala del Ridotto; nato da un’idea di Giorgio Rossi interpretato da Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti. Col naso all’insù è uno spettacolo che ribalta il punto di vista sugli adulti, immaginando e mostrando cosa pensano i figli dei genitori. Un invito a liberare l’immaginazione e un’occasione per divertire e stupire e far riflettere, dedicato agli spettatori più piccoli. Il percorso drammaturgico è curato da Nadia Terranova, i costumi sono di Roberta Vacchetta, illustrazioni e scenografie di Francesco Manenti. Lo spettacolo, adatto ad un pubblico a partire dai 4 anni, è realizzato con il linguaggio del corpo, della parola, del disegno, della musica, della danza e altre forme di espressione scenica, un’avventura formativa ispirata al Catalogo dei genitori di Claude Ponti, un libro in cui sono descritti esilaranti tipologie di genitori, fantastici e surreali. L’ispirazione degli autori si nutre anche dei testi di Jorge Luis Borges e di Stefano Benni, popolati di animali immaginifici che vivono in mondi paralleli, esseri straordinari, meravigliosi e irresistibili, proprio come i genitori! Col naso all’insù è un libero gioco in cui le emozioni e i comportamenti diventano spunto per la creazione di un momento spettacolare tra danza, parola, clownerie e musica. I biglietti per lo spettacolo di venerdì 15 febbraio alle 10 (biglietto unico, 4 euro) sono tutti esauriti.

“La Compagnia Sosta Palmizi è stata una tra le primissime formazioni di danza contemporanea in Italia (1985). L’attuale Associazione (nata nel 1990) vede alla sua guida due dei coreografi del gruppo iniziale e costituisce un punto di riferimento artistico e pedagogico importante per le nuove generazioni di danzatori e coreografi. Raffaella Giordano e Giorgio Rossi hanno dato vita, con instancabile spirito di ricerca e inconfondibile stile personale, a creazioni largamente apprezzate, non solo nel nostro Paese e, con senso di responsabilità e sacrificio personale, si sono impegnati anche nella formazione, nel sostegno e nella promozione di giovani artisti”.

Gli altri appuntamenti della sezione Danzare per Educare:

domenica 10 marzo alle 17.00 al Teatro Civico di Schio – Home Alone del Balletto di Roma/Alessandro Sciarroni;

martedì 19 marzo alle 10.00 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza – Il paese senza parole presentato da Rossoteatro/Atelier Teatro Danza;

mercoledì 10 aprile alle 10.00 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza – Principe Ranocchio della Compagnia Simona Bucci.

I prezzi dei biglietti variano, da 4 euro degli appuntamenti di Danzare per Educare, in programma al TCVI, mentre si differenziano, per Home Alone, al Teatro Civico di Schio, dai 5 euro in galleria ai 6 euro in platea e palchi; costano 5 euro (biglietto unico) gli appuntamenti di Danza in Rete Off, e arrivano a 36 euro (biglietto intero) gli spettacoli in Sala Grande al Teatro Comunale di Vicenza.

Sono previste tre formule di abbonamento: Danza in Rete, 5 spettacoli con 2 spettacoli a scelta nella programmazione in Sala Grande al TCVI + 2 spettacoli a scelta al Ridotto del TCVI + Balletto di Roma al Teatro Astra di Schio, al prezzo di 69 euro l’intero e 63 euro il ridotto (under 30 e over 65); Danza in Rete Off, 11 spettacoli tra Schio e Vicenza in varie sedi, al prezzo unico di 30 euro; Danza al Ridotto, tutti e 4 gli spettacoli della programmazione al prezzo di 50 euro l’intero e 35 euro il ridotto (under 30 e over 65).

