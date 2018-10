VICENZA – Scambi culturali tra licei, il saluto del consigliere De Marzo

La scorsa settimana il consigliere delegato ai gemellaggi Leonardo De Marzo ha dato il benvenuto in città agli studenti olandesi e francesi che sono stati ospitati rispettivamente dal liceo Quadri e dal liceo Fogazzaro di Vicenza. Mercoledì 10 ottobre nel salone d’onore di Palazzo Chiericati e giovedì 11 ottobre in Sala Bernarda nella Loggia del Capitaniato, De Marzo ha infatti accolto, suddiviso in due gruppi, il folto gruppo di studenti provenienti dal liceo della città di Breda (Olanda), con cui il Quadri coltiva gli scambi da 23 anni, coinvolgendo anche le famiglie dei ragazzi. Venerdì 12 ottobre, invece, sempre in Sala Bernarda, il consigliere ha salutato gli studenti del liceo Fogazzaro che ospitavano i ragazzi del liceo La Bruyère di Versailles.

“Una volta ancora – dichiara il consigliere De Marzo – sono rimasto colpito dalla vivacità degli scambi culturali tra i nostri giovani studenti, in questo caso del Quadri e del Fogazzaro, con i loro coetanei di altri licei d’Europa. Incontrandoli, ho evidenziato la vocazione europeista di tali attività e lo spirito di condivisione che li anima. Desidero infine ringraziare di cuore i professori e le famiglie dei ragazzi che si sono rese disponibili ad ospitare i loro amici europei, senza le quali non ci esisterebbero questi scambi”. Durante il soggiorno, tutti gli studenti coinvolti dagli scambi hanno visitato il Teatro Olimpico e altri musei della città.