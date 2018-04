VICENZA – San Bortolo e parcheggiatori abusivi, nuovo presidio di Mis e Fn

I militanti del Mis Vicenza e di Forza Nuova sono tornati a presidiare il parcheggio dell’ospedale San Bortolo durante la mattinata di domenica. I due movimenti si sono attivati a seguito di furti ed aggressioni verificatisi nell’ultimo periodo nel parcheggio interno dell’ ospedale, riservato ai dipendenti. Duplice lo scopo dell’iniziativa: allontanare i parcheggiatori abusivi e gli individui molesti che stazionano nel parcheggio di via Rodolfi e dare un nuovo segnale al Comune ed alle forze dell’ordine, incapaci di porre un freno deciso all’insicurezza nella zona adiacente al San Bortolo. I militanti del Mis e di Forza Nuova, provocatoriamente, si sono improvvisati “parcheggiatori abusivi gratuiti”. I responsabili del Mis Vicenza, Gian Luca Deghenghi, e di Forza Nuova, Daniele Beschin, spiegano i motivi e le finalità del presidio: “Dopo l’aggressione subita da un’infermiera nel febbraio scorso, abbiamo deciso che era ora di tornare a mettere in luce il degrado nell’area dell’ospedale, dove parcheggiatori abusivi e sbandati di ogni genere tornano periodicamente a farla da padroni, creando grave disagio e pericolo per i cittadini. Più volte abbiamo presidiato pacificamente il parcheggio di via Rodolfi, e ad ogni nostro intervento è seguito un aumento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle forze dell’ordine. Purtroppo, appena l’attenzione cala, la situazione torna a volgere al peggio. Proprio per questo motivo torniamo a chiedere un inasprimento, da parte dell’amministrazione e degli organi di sicurezza, della repressione di un fenomeno, quello della presenza di parcheggiatori abusivi e sbandati, che perdura da anni e deve essere debellato definitivamente. Ogni volta che si rifaranno vivi, noi torneremo a contrastarli.” Le dichiarazioni dei portavoce delle due formazioni di destra si chiudono con una nota polemica: “Da tempo aspettiamo l’impegno delle altre forze politiche cittadine, ma al momento sono troppo impegnate nelle chiacchiere da campagna elettorale. Al limite, in caso di vittoria di Otello Dalla Rosa alle prossime comunali, confideremo nell’intervento decisivo della sua futura squadra di volontari stranieri per la sicurezza urbana.”