VICENZA – Sali aromatizzati per colorare la primavera

I colori della primavera sono sempre più convinti. Ed al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza il clima si fa sempre più caldo, così come l’accoglienza che i produttori offrono ai vicentini. Domani, sabato, al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in via Cordenons n. 4, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, sarà davvero curioso, con la scoperta dei sali aromatizzati, grazie al laboratorio proposto alle 10.30 da Susanna Miola dell’azienda agricola Il Giglio Rosso di Arsiero. La domenica, invece, verranno deliziati i palati più esigenti, con percorsi guidati e degustazioni alla scoperta dei prodotti più particolari del Vicentino. E per contribuire a tenere vivo il centro, un artista di strada proporrà dei simpatici sketch per indirizzare i vicentini a visitare il mercato coperto di Campagna Amica. Come ogni weekend, il mercato è aperto il sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13. E, per chi ne avesse l’esigenza, è attivo il servizio di consegna della spesa in tutta la città di Vicenza. Ma il mercato coperto di Campagna Amica non è solo questo. Nello spazio che fu sede storica della Camera di commercio di Vicenza, infatti, è anche possibile fare il 730. Gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, sono a disposizione per fornire informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a disposizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso.