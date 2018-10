VICENZA – Sabato tutti “In campo con Eliseo e Paolo Bernardi”

“Andavamo in palestra per praticare uno sport e imparammo la vita”. La citazione, intensa, è tratta da facebook e si riferisce al gruppo che ha promosso “Eliseo e Paolo Bernardi in campo con noi”, l’evento di pallamano in programma per tutta la giornata di sabato 27 ottobre al Pattinodromo comunale di Vicenza con inizio alle 9. Per l’occasione sarà presente l’assessore alle attività sportive, Matteo Celebron che porterà il saluto a nome dell’amministrazione comunale.

Queste poche parole, in realtà, esplicitano tutto quello che Eliseo Bernardi è stato e i valori che ha promosso: il “prof Bernardi” è stato educatore a scuola, allenatore in palestra e, per certi versi, genitore “aggiunto” di almeno due generazioni di tanti, tantissimi ragazzi di tutta la provincia. E proprio alcuni di quei ragazzi, oggi uomini, ancora uniti nel ricordo e nei messaggi di Eliseo, che ci ha lasciato un anno fa, hanno deciso di ricordarlo e, in qualche modo, di continuare a diffondere la sua azione di responsabilità sociale attraverso un torneo di pallamano che, se a Vicenza può vantare una tradizione, lo si deve proprio a lui.

Eliseo infatti è stato il padre nobile di questo sport in terra berica ed attraverso questa disciplina, usandola come veicolo di comunicazione persuasiva con gli adolescenti, ne ha diffuso gli insegnamenti tecnici e tattici, ma anche, e soprattutto, lo spirito di sana competizione, verso se stessi e gli avversari, sportività e correttezza verso contendenti e compagni.

Questa è la sua eredità oggi viva più che mai: sapersi mettere in gioco, lavorare duro per perseguire gli obiettivi, competitività e sportività come due facce della stessa medaglia. Idee scolpite che hanno reso molti, moltissimi adolescenti in uomini.

Paolo Bernardi, figlio del professore classe 1978, per i ragazzi delle sua età che lo hanno conosciuto in campo o fuori, a scuola come in altre circostanze, è stato l’incarnazione di quanto Eliseo professava. Sportivo vero di raro, rarissimo talento e anche amico di tutti, coinvolgente, aggregante.

L’ampia premessa è necessaria e funzionale per capire lo spirito con il quale gli ex della Pallamano Vicenza, dai “grandi” che la portarono dagli albori negli anni ’80 fino alla A2, ai “giovani” che nel 2000 conquistarono l’argento alle finali nazionali, hanno creato con pari convinzione e determinazione (tipica dei Bernardi) questo evento.

Una giornata di pallamano che ha visto l’adesione di circa 100 ex giocatori che arrivano sia da Vicenza ma anche, a testimonianza di quanto fosse estesa l’aura di Eliseo e Paolo, da Malo a Torri di Quartesolo, da San Vito di Leguzzano fino a Venezia e Trieste. Un “melting pot” di pallamano.

In continuità con quanto Eliseo ha fatto ogni giorno per oltre 50 anni e cioè azioni rivolte a migliorare la qualità di vita di ragazzi di qualsiasi estrazione sociale, questo gruppo di veterani della pallamano che ha organizzato la kermesse, ha coinvolto Villaggio SOS di Vicenza, istituto che si occupa di minori in difficoltà ospitandoli in strutture protette e avviandoli all’attività lavorativa ed ecco quindi la presenza della cooperativa “Pane Quotidiano”: dalla vendita dei panini sfornati e imbottiti dalla stessa cooperativa, verranno raccolti fondi destinati alle attività del Villaggio SOS.

Nel corso della giornata saranno presentate delle magliette celebrative dell’appuntamento, il cui ricavato andrà a favore di altre iniziative a scopo sociale.

Il programma prevede match incrociati tra le sei formazioni partecipanti (Vicenza, San Vito, Torri di Quartesolo, Malo, Venezia e Trieste) in un girone di qualificazione al mattino e le finali nel pomeriggio.

E’ un evento organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vicenza, che patrocinia l’iniziativa insieme coni Vicenza, a con l’ASD Pro San Bortolo, dove lo stesso Eliseo ha svolto attività di impegno sociale per alcuni anni, mentre alla cerimonia conclusiva sono previste le presenze del presidente della stessa Pro San Bortolo, Franco Battistella, della presidente di Villaggio SOS Vicenza, Piera Moro, del Delegato Provinciale CONI di Vicenza, Giuseppe Falco.