VICENZA – Rucco, stamattina i primi saluti istituzionali

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Dopo gli onori resi ieri pomeriggio ai caduti vicentini nella guerra d’Indipendenza, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide della torre Bissara, questa mattina il nuovo sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, si è recato al parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza per rendere omaggio alle vittime della guerra di Liberazione. Successivamente ha incontrato il prefetto di Vicenza, Umberto Guidato. Nel pomeriggio presenzierà alle celebrazioni organizzate alla Caserma Ederle in occasione del 243° anniversario di fondazione dell’esercito degli Stati Uniti d’America (14 giugno 1775). Domani mattina si recherà in visita al procuratore della Repubblica, Antonino Cappelleri.