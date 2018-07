VICENZA – Rucco incontra Ravanelli di Ieg: “La Fiera dell’Oro resta qui”

Il sindaco Francesco Rucco per il Comune di Vicenza, la presidente Maria Cristina Franco per la Provincia di Vicenza e il presidente Paolo Mariani per la Camera di Commercio hanno incontrato ieri a Palazzo Trissino l’amministratore delegato di Ieg Ugo Ravanelli.

“Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro e per l’accoglimento delle nostre richieste. E’, infatti, giunta da parte di Ieg e del suo management, per voce dell’amministratore delegato Ravanelli, la convinta rassicurazione che la Fiera dell’oro rimarrà a Vicenza, e con essa anche le altre fiere già in programma e consolidate in città. La Fiera dell’oro, tuttavia, verrà potenziata con investimenti già programmati e con una spinta ulteriore verso uno sviluppo a livello internazionale per raggiungere nuovi traguardi.

Inoltre sono state recepite le modifiche allo statuto da noi proposte al fine di garantire il voto unanime del consiglio di amministrazione e la maggioranza qualificata dell’assemblea dei soci a tutela della permanenza a Vicenza delle attuali manifestazioni fieristiche.

Da ultimo è in fase di avanzata negoziazione il perfezionamento di un addendum all’accordo quadro tra i soci pubblici che porti a migliorare le condizioni di tutela per le minoranze”.