VICENZA – Rucco ed Equizi rispondono all’appello di Coldiretti: incontro al mercato di Campagna Amica

Coldiretti Vicenza invita al mercato coperto di Campagna Amica i candidati sindaco

Franca Equizi e Francesco Rucco si presentano all’appuntamento manifestando interesse per l’Agricoltura

e lo sviluppo di politiche per la riqualificazione dei quartieri cittadini a partire dal rispetto per la terra

In occasione del weekend che precede le amministrative della città capoluogo, Coldiretti Vicenza invita al mercato coperto di Campagna Amica in via Cordenons n. 4, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, i candidati a sindaco della città di Vicenza. Rispondono all’appello, presentandosi all’appuntamento, Franca Equizi e Francesco Rucco. La mattinata al mercato è stata costruttiva ed interessante. Entrambi i candidati, infatti, hanno manifestato attenzione per il settore agricolo e per l’agricoltura nella città capoluogo, ponendo l’accento sull’esigenza di riqualificare Vicenza a partire dai quartieri e considerando la vendita diretta, quindi i mercati, come un volano da non trascurare. Il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, nell’accompagnare Equizi e Rucco, ha illustrato il progetto di Campagna Amica: “abbiamo intrapreso questo viaggio nel 2000 con il patto per il consumatore e proseguiamo convinti, avendo recepito le istanze dei cittadini, che coincidono con quelle del mondo agricolo: tutela dei prodotti e del territorio, tracciabilità e produzioni locali”. Concetti condivisi da Franca Equizi, che aggiunge: “da almeno 15 anni non acquistiamo più prodotti al supermercato, in quanto coltiviamo in casa frutta e verdure di vario tipo. Salvaguardare le produzioni agricole vuol dire anche tutelare il nostro territorio, che dobbiamo amare e sentire nostro nel cuore. In ogni quartiere dovrebbe esserci un mercato agricolo dei produttori, senza intermediari, che sfruttano chi produce ai danni del cittadino”. Spesso l’agricoltura cittadina viene trascurata, ma nel territorio comunale di Vicenza vi sono 231 aziende agricole che generano un fatturato di svariati milioni di euro. Una situazione che non è stata sottovalutata dal candidato Francesco Rucco, che ha dimostrato una sensibilità particolare: “l’agricoltura in città ha un valore fondamentale e significa anche tutelare le aree verdi, oltre che azzerare il consumo ulteriore di suolo. Valorizzare e riqualificare i quartieri anche attraverso i mercati come questo di Coldiretti è fondamentale se si ha a cuore la città e la vivibilità per la stessa da parte dei cittadini. Rispetto all’utilizzo dell’area dell’ex Camera di commercio, in cui sorge questo splendido mercato, credo sia decisamente discutibile l’ipotesi di Dalla Rosa di spostare degli uffici comunali. Bisogna riprendere in mano la città e lavorare anche in team con le categorie per ascoltare il mondo imprenditoriale e dare risposte che pure i cittadini attendono”.