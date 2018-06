VICENZA – Rucco e la mini-giunta già al lavoro

Come aveva annunciato ieri durante la cerimonia ufficiale di insediamento, Francesco Rucco è già al lavoro da stamattina: si è infatti insediata a Palazzo Trissino verso le 8.30 la mini-giunta preannunciata ieri composta da Rucco, Claudio Cicero e Cristina Tolio della Lega. Rucco già ieri aveva sottolineato l’urgenza di mettersi subito al lavoro per affrontare “alcune urgenze cittadine”. In attesa delle nomine esecutive, quindi, il nuovo sindaco ha optato subito per una giunta ristretta che potrà già prendere decisioni e legiferare velocemente.