VICENZA – Rucco e Cicero, già attuato il cambio di viabilità

Sono iniziati questa mattina alle 5, per concludersi poco dopo le 10, i lavori per la riduzione della corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale lungo viale San Lazzaro. L’intervento ha riguardato la riduzione, per circa 40 metri, di un tratto di corsia destinata ai bus in attestazione alla rotatoria tra viale San Lazzaro e viale Crispi, e l’eliminazione di un tratto riservato al Tpl in viale Verona, dalla rotatoria di viale Crispi fino all’incrocio con Ferretto de’ Ferretti, mantenendo la priorità per il Tpl garantita dal sistema semaforico “opticon”. Erano presenti il sindaco Francesco Rucco e l’assessore Claudio Cicero. L’intervento non ha avuto alcuna ripercussione sulla circolazione. La corsia è stata istituita nel 2013 dal civico 89 di viale San Lazzaro fino alla rotatoria con viale Crispi e dalla rotatoria fino al civico 93 di viale Verona, in direzione centro storico. Una telecamera rileva e fa scattare la sanzione per i transiti non autorizzati. Alla luce dell’ampio periodo di attivazione sono state rilevate alcune criticità, con fenomeni di congestione che penalizzano lo stesso Tpl (trasporto pubblico locale), in prossimità della rotatoria con viale Crispi e all’incrocio tra viale Verona e il cavalcavia Ferreto de’ Ferreti. Un secondo intervento, in programma per la notte di lunedì 18 giugno, riguarda la corsia riservata ai bus in viale Milano, istituita nel 2016 in corrispondenza dell’autostazione Svt per ospitare alcuni capolinea degli autobus poi trasferiti in viale Roma.