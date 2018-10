VICENZA- Rucco: “Domani scuole aperte in città

“L’ennesima notizia falsa fatta circolare oggi pomeriggio nella rete attribuisce all’ufficio stampa del Comune la diffusione della decisione, non vera, del prefetto di tenere chiuse anche domani le scuole di Vicenza. Smentisco nel modo più assoluto tale deprecabile fake new che crea solo confusione e disagio alle famiglie di Vicenza”.

Lo dichiara il sindaco Francesco Rucco, esterrefatto di fronte alla nuova notizia falsa fatta girare ad arte su chat e social.

Si ribadisce a tale proposito che già questa mattina, cessata l’emergenza maltempo, il prefetto – in accordo con il sindaco – ha ritenuto di non prorogare l’ordinanza di chiusura delle scuole. Domani, quindi, tornano in classe bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, del Comune di Vicenza.