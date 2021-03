VICENZA – Rucco: “Continueremo con la difesa del decoro e l’assistenza alle povertà estreme”

L’amministrazione comunale intende proseguire con convinzione la linea di attenzione e controllo per garantire ai cittadini la pulizia ed il decoro urbano della città e, allo stesso tempo, un’adeguata assistenza sociale nei confronti delle povertà estreme.

In particolare, per quanto riguarda la situazione dei senzatetto che dormono all’aperto anche in centro storico, il Comune ribadisce la volontà di impegnare i servizi sociali nel recupero e nel sostegno di vuole collaborare e farsi aiutare.

“Ho piena fiducia – dichiara il sindaco Francesco Rucco – nell’operato della Polizia locale e, in particolare, nel consigliere Nicolò Naclerio, delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza, al quale va tutto il mio sostegno. Sul fronte del degrado stiamo operando bene ed in sinergia, cercando di dare risposte concrete ai cittadini che chiedono puntualmente interventi mirati nei confronti di certe situazioni. Cerchiamo di muoverci contemporaneamente sul fronte sociale e su quello della sicurezza. Non vogliamo dare riscontro, invece, a chi fa politica e strumentalizza sulle fragilità e sulle difficoltà delle persone, anche inventandosi fatti mai accaduti, tanto da meritarsi una querela per diffamazione. La nostra doppia azione, sociale e di controllo, non si fermerà a causa di chi polemizza attraverso bugie e calunnie”.