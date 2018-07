VICENZA – Rucco alla presentazione della nuova stagione del Comunale

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

“Il teatro comunale di Vicenza rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano, perché ha saputo coniugare una produzione artistica di assoluta qualità con una rara oculatezza nella gestione del bilancio”.

Questo il commento del sindaco Francesco Rucco alla presentazione, avvenuta stamane, della nuova stagione del comunale.

“Di ciò – ha aggiunto il sindaco – ringrazio la presidenza, sempre determinata nella ricerca di sponsor anche in momenti difficili come questi, e la direzione, capace di condurre in modo esemplare una squadra di veri professionisti.

Da consigliere comunale mi sono battuto dapprima per ridare a Vicenza il teatro civico che meritava, poi per sostenerlo ogniqualvolta si paventavano tagli di bilancio.

Come sindaco, anche in virtù della delega alla cultura che ho voluto mantenere in questa prima fase del mandato, rinnovo la volontà del Comune di stare a fianco della Fondazione. Il primo passo che ci aspetta è rinforzarla, perfezionando l’ingresso del nuovo socio Fondazione Intesa Sanpaolo dopo la fuoriuscita della Banca Popolare: un piccolo ristoro nell’ambito di una vicenda i cui effetti negativi si sono riverberati fino a qui.

Il teatro comunale, del resto, ha un ruolo strategico nel ricco tessuto degli operatori culturali cittadini con i quali intendo lavorare in stretta sinergia”.