VICENZA – Rubata una Peugeot da Galvauto e casa svaligiata a Sant’Agostino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Furto d’auto alla concessionaria Galvauto in via degli Scaligeri a Vicenza la nella notte fra martedì e mercoledì. Il titolare ha contattato la polizia in mattinata quando si è accorto che ignoti erano penetrati nottetempo nell’officina e, dopo aver prelevato le chiavi di una Peueot 308 già targata, l’hanno rubata.

Inoltre, un’abitazione di via Cappello è stata svaligiata nei giorni scorsi. Il proprietario di casa, vicentino di 88 anni, si trovava in vacanza nei primi giorni di ottobre. Il 10 ottobre il figlio si è recato nell’abitazione per innaffiare le piante e si è accorto dell’incursione dei ladri, che erano penetrati nell’edificio rompendo il vetro di una veranda e mettendo a soqquadro la casa. Sono state asportate tre collane di perle, due orecchini e un bracciale.