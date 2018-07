VICENZA – Rubano portafogli a Messa durante la Comunione

Spiacevoli episodi che si rincorrono tra Cresole e Vicenza, di furti durante le Messe. Gli ultimi, sabato sera nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria e domenica mattina nella chiesa di Cresole. Verso la fine della messa sono entrate due donne, come riferiscono parecchi testimoni, una robusta e una rasata. Dopo essere rimaste in fondo alla chiesa, al momento della Comunione le due hanno percorso la navata principale che porta all’altare per fare l’Eucarestia. Dopodichè, sno uscite velocemente. Pochi secondi dopo un uomo si è accorto che gli era stato sottratto il portafogli, a Vicenza, mentre a Cresole ad un ragazzo hanno rubato il borsello lasciato sul banco durante la Comunione

Erano parecchio strane, sembravano tossicodipendenti, sono rimaste in fondo alla chiesa fino alla comunione, poi si sono messe in fila per ricevere la particola, una a destra, l’altra a sinistra e poi sono uscite velocemente. Tempo zero un signore le ha inseguite fuori perché gli avevano rubato il portafoglio. L’invito delle forze dell’ordine è quello di non lasciare borse e portafogli incustoditi nemmeno nelle Chiese e, in caso di strani episodi, procedere subito a segnalarli.