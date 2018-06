VICENZA – Ruba profumi e vestiti all’Auchan, denunciata

Per restare aggiornato in modo completo con Tviweb vai nella pagina Facebook di Tviweb, clicca sul pulsante segui e imposta 'mostra per primi'. Potrai così ricevere le notizie di cronaca, politica, sport, spettacolo o vedere i nostri video quando sono pubblicati. Buona lettura - Staff Tviweb PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)