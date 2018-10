VICENZA – Ruba la bici ma il proprietario lo fotografa con il telefonino: preso

Un uomo di 30 anni di Sandrigo, già noto alle forze dell’ordine per droga, è stato fermato la scorsa notte dalla polizia a Ponte Furo. Dopo aver rubato la bici lunedì sotto gli occhi ad un vicentino di 57 anni, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce. Ma il 57enne, ieri, ha incontrato nuovamente il ladro della sua bici e ha riferito, presentandosi nuovamente in questura, di averlo riconosciuto, consegnando agli agenti anche alcune foto fatte con lo smartphone per identificare senza ombra di dubbio il ladro. Gli agenti hanno potuto quindi andare a colpo sicuro e fermare il trentenne per furto, portandolo poi in questura.