VICENZA – Ruba da Coin e ferisce guardia: arrestato

Vicenza – Rimuove i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento e ferisce un addetto alla sicurezza. Arrestato.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio 2018, hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e lesioni personali Francesco MARRONE, 46enne, residente a Vicenza. L’uomo all’interno del negozio di abbigliamento Coin di corso Palladio, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio di alcuni oggetti, per un valore quantificato di € 177,00, e dopo averli occultati, all’atto di allontanarsi è stato sorpreso da un addetto al servizio di vigilanza che gli intimava di restituire la refurtiva.

L’arrestato, a questo punto, per assicurarsi la fuga colpiva il vigilante alla mano causandogli delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Nel frattempo dal punto vendita veniva contattata la Centrale Operativa del 112, che inviava immediatamente sul posto un equipaggio del Nucleo Radiomobile che prendeva in consegna l’uomo il quale, dichiarato in arresto, veniva trattenuto nella camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore in attesa dell’udienza per direttissima fissata per la mattinata del 12 gennaio 2018.