VICENZA – Ruba cellulare a giovane americana: senegalese segnalato

E’ stato denunciato per furto aggravato di un iPhone 6 un senegalese di 35 anni, P.E. Nella notte tra sabato e domenica, alle ore 1.15 circa, in Contrà Pescherie Vecchie presso il Bar Due Calici, il senegalese è stato fermato per aver rubato il cellulare ad una ragazza. E’ stato il titolare del locale a chiamare la Polizia locale, poiché aveva visto il giovane di colore sfilare l’iPhone6 dalla tasca del giubbotto della cliente, una giovane americana diciottenne, J.E., residente in città. Incalzato dagli agenti, il senegalese ha restituito il maltolto e, privo di documenti, è stato portato in questura: durante i controlli di rito gli agenti hanno trovato in suo possesso un involucro di cellophane contenente 5 grammi di marijuana, identificati come per uso personale. Il 35enne, sprovvisto di documenti ma già identificato in precedenza, è stato segnalato al Prefetto, denunciato per furto aggravato e invitato a presentarsi all’Ufficio Immigrazione.