VICENZA – Ruba bici ad insegnante, poi calci e pugni ad auto della polizia

Mattinata movimentata ieri in zona Mercato Nuovo e poi in stazione SVT a Vicenza. Poco dopo le 8 un insegnante della scuola primaria Giovanni XXIII di via Faccio ha chiamato la Polizia denunciando il furto della bicicletta. L’insegnante aveva visto un giovane, di cui ha fornito un’accurata descrizione, portargli via il velocipede parcheggiato vicino alla scuola. Poco dopo gli agenti hanno individuato il ladro all’ingresso della stazione SVT, appoggiato alla bicicletta rubata da poco.

Si tratta di un 23enne tunisino (M.A.) residente a Longare sul quale pende un divieto di dimora nel Comune di Vicenza.

Il giovane si è subito innervosito ed ha iniziato ad aggredire verbalmente gli agenti di polizia che l’hanno immobilizzato con lo spray urticante e caricato in auto per portarlo in questura. Durante il tragitto ha danneggiato l’interno dell’auto con pugni e calci. E’ stato denunciato per furto, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e possesso di grimaldelli e chiavi alterate. Era infatti in possesso di un’asta di metallo ricurva, normalmente usata per forzare le serrande (P.U.)