VICENZA – Rotatoria della Marosticana, spettacolare incidente tra due auto (FOTO E VIDEO)

Spettacolare incidente questa sera nella rotatoria della Marosticana poco dopo le 22, quando due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Uno dei due mezzi si è cappottato. Circolazione rallentata in rotatoria e nelle strade vicine. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti. Sul posto la Polizia Locale per dirigere il traffico e per i rilievi di rito.