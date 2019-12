VICENZA – Rotatoria caserma Chinotto, l’opposizione: consultare i residenti

“Sospensione del progetto e immediato avvio di un percorso

partecipativo”: è quanto chiedono a gran voce tutti e 12 i consiglieri

di opposizione in Consiglio Comunale riguardo al progetto della nuova

maxi rotatoria in via Medici, quartiere San Bortolo, di fronte alla

Caserma Chinotto. Secondo il capogruppo di Da adesso in Poi Giovanni

Selmo, primo firmatario dell’interpellanza urgente presentata

all’Amministrazione, “è assolutamente necessario compiere un percorso

partecipativo serio, al di là dell’opinione di ognuno e delle legittime

scelte della maggioranza”. “Difatti” – sostiene Selmo – “tutti i punti a

sostegno del progetto sono confusi e immotivati, ed i residenti, la

parrocchia e i negozianti, in realtà, non sono stati assolutamente

consultati”.

I dubbi riguardano anche le motivazioni addotte dall’assessore Celebron

(“mettere in sicurezza il passaggio di pedoni e biciclette e creare

nuovi posti auto”). “Al momento” ricorda infatti Selmo, “sono già

presenti nei pressi dell’area verde, prossima alla distruzione, 8 posti

auto, ed esiste già una pista ciclabile anche più sicura; inoltre sono

stati recentemente rimossi i dossi e il progetto non tiene minimamente

conto dei lavori alla ex Centrale del Latte (nuovo grande centro civico

a pochi metri di distanza). Non vi è alcuna visione di insieme: come si

può imporre un intervento del genere senza interpellare il quartiere?

Esiste un assessorato alla partecipazione?”