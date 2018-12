Rivoluzione a San Lazzaro: la Giunta approva progetto di riqualificazione

Viale San Lazzaro: approvato in giunta il progetto definitivo. Al via i confronti per migliorie

E’ stato approvato questa mattina dalla Giunta il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di viale San Lazzaro, per un importo complessivo di 600 mila euro.

“Riqualifichiamo un’area abbandonata da anni – spiega il sindaco Francesco Rucco -. San Lazzaro è la porta ovest della città, un’arteria strategica che merita una particolare attenzione. Interverremo, in particolare, rendendo più fluida la circolazione, realizzando una pista ciclabile, implementando illuminazione e alberature, salvaguardando i posti auto. Il progetto è definitivo, quindi è modificabile e migliorabile in vista della redazione dell’esecutivo. Siamo pronti al dialogo e al confronto con chiunque voglia esprimere la sua opinione, primi fra tutti i residenti e i commercianti dell’area”.

L’urgenza dell’approvazione è data dalla necessità di accendere il mutuo necessario alla realizzazione dei lavori. Un’operazione su cui la giunta si è schierata in maniera compatta ma sottolineando che è necessario che “si apra quanto prima una fase di concertazione per esaminare le criticità del progetto attuale, in modo da poterle risolvere con il progetto esecutivo, che sarà quello che concretamente troverà realizzazione”.

Nel dettaglio, come riportato in delibera, gli interventi previsti riguardano: abbattimento delle barriere architettoniche; sdoppiamento della corsia di marcia verso centro città; realizzazione di una aiuola spartitraffico in asse a viale San Lazzaro attrezzata con nuovi pali di illuminazione pubblica e piantumazione di specie vegetali ornamentali al suo interno; realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della attività commerciale Piva Gomme; allargamento dei marciapiedi; realizzazione di una pista ciclabile unidirezionale per senso di marcia tra la rotatoria di viale Francesco Crispi e via Gioacchino Rossini con relativi attraversamenti pedonali; riorganizzazione degli stalli adibiti a parcheggio pubblico; riorganizzazione delle fermate del servizio di trasporto pubblico; riorganizzazione delle isole ecologiche; rinnovo e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“Analizzeremo il progetto con chiunque sia interessato – conclude il sindaco – in modo da realizzare interventi che vadano a beneficio non solo e non tanto di coloro che attraversano l’area, ma soprattutto di chi la vive quotidianamente.”