VICENZA – Rivoluzione a Campo de’ Nane

Campo de’ Nane, via libera al progetto di riqualificazione della viabilità

Riorganizzata la circolazione attorno alla grande area verde, con il completamento del percorso ciclopedonale, una nuova fermata rialzata dell’autobus e il passaggio dei veicoli in via Trissino anziché in via Schio

La viabilità attorno a Campo de’ Nane sarà presto completamente riqualificata. La giunta, infatti, questa mattina ha dato il via libera ad un progetto del costo di 254 mila euro per la realizzazione del nuovo assetto viario che coinvolge l’importante nodo di viale Margherita, viale dello Stadio e via Arzignano.

“E’ un intervento atteso da anni – dichiara l’assessore alla mobilità e ai trasporti Matteo Celebron – perché riguarda un nodo strategico della viabilità cittadina, all’ingresso del centro storico e a ridosso dello stadio Menti. La riqualificazione, definita dopo una serie di approfondite analisi sui flussi di traffico, punta non solo a migliorare la fluidità del transito veicolare, ma anche ad agevolare il trasporto pubblico e percorsi sicuri per pedoni e ciclisti”.

Campo de’ Nane, area verde di recente riqualificata, sempre accessibile grazie a passaggi pedonali a raso illuminati, si trasformerà in una grande rotatoria, con la riapertura al transito a senso unico di viale Trissino, nel tratto tra viale Margherita e via Arzignano.

Questa opzione consentirà in primo luogo di evitare il passaggio lungo via Schio a chi, proveniendo da piazzale Fraccon, deve eseguire un’inversione di marcia per immettersi in viale Giuriolo o deve raggiungere corso Padova.

Un semaforo a chiamata garantirà la priorità ai mezzi del trasporto pubblico locale che dalla corsia riservata di viale Trissino si devono immettere in via Arzignano. La fermata dell’autobus sarà ricollocata in un’area dedicata, allestita con isola spartitraffico rialzata, per l’accesso autonomo delle persone in carrozzella, e collegamento diretto e sicuro alla pista ciclopedonale e agli attraversamenti stradali.

E’ infatti prevista la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale, con allargamento del marciapiede: questo intervento darà continuità al collegamento lungo l’asse nord-sud, oggi molto penalizzato. Nel tratto di viale Trissino una nuova aiuola verde separerà il percorso ciclopedonale dalla strada.

Con l’occasione sarà ammodernato l’attraversamento pedonale semaforico di viale Margherita, a sud dell’incrocio con viale Giuriolo, dove saranno installate nuove lanterne a LED.

Ci sarà infine il potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane di via Arzignano e viale Trissino, con la realizzazione di nuove caditoie.

L’iter prevede ora la predisposizione della gara per l’individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori in circa tre mesi, per concluderli entro l’estate del 2021.