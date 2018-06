VICENZA – Ritorna Vicenza AIM Energy Camp

Parte la sesta edizione di Vicenza Aim Energy Camp 2018, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla formazione del Comune di Vicenza, e con il sostegno di AIM Energy. Dal 11 giugno, infatti, e fino al 27 luglio, dalle 7.45 alle 12.30 e, per chi sceglie tutto il giorno, fino alle 17.00, i ragazzi dai 6 ai 13 anni potranno praticare molte ed interessanti attività sportive: calcio , rugby , tennis, ginnastica artistica, pallacanestro, karate, pallavolo, pallamano, ultimate frisbee, baseball, atletica leggera, parkour, scacchi, tai-chi e altro ancora.

Ogni settimana è prevista un’uscita giornaliera alle piscine delle Terme di Giunone a Caldiero o all’Acropark di Roana, o una camminata sull’Altopiano e discesa sui gommoni a Kaberlaba.

Anche quest’anno è prevista è la presenza dei medici ed animatori dell’associazione “Piccoli punti”, una onlus che svolge attività di prevenzione contro le malattie della pelle (melanoma e sarcomi dei tessuti molli) provocate dall’esposizione non corretta ai raggi solari. Gli esperti di “Piccoli punti” terranno incontri didattici e formativi con gli animatori dell’AIM Energy camp, che a loro volta sfrutteranno i vari momenti della giornata o le varie attività previste per sensibilizzare i bambini ad avere comportamenti idonei per una sana e corretta esposizione ai raggi solari durante l’estate.

Ogni bambino riceverà anche un kit del camp: maglietta, pantaloncino, berettino e uno zainetto. Alle famiglie è chiesto un contributo di 50 euro la settimana per il part time, e di 85 per il tempo pieno, comprensivo anche del pranzo e dell’uscita ( stessi importi del 2017).

Durante le 7 settimane, i bambini incontreranno un nutrizionista e un ex atleta nazionale che racconteranno la propria esperienza sportiva e illustreranno alcuni principi base per una corretta alimentazione. Inoltre, i bambini saranno accompagnati ai percorsi tematici di carattere ludico creativo intitolati “La voce degli animali”, ideati dalla sezione didattica delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari.

L’intervento di AIM Energy renderà possibile, come negli anni scorsi, l’accoglienza e la partecipazione alle attività ludiche di molti ragazzi con disabilità, così come potranno essere iscritti a costi simbolici, altri ragazzi con qualche difficoltà personale o con situazioni familiari complesse.

Nell’edizione dello scorso anno sono stati 207 i bambini che si sono alternati lungo le 7 settimane, per un totale di 527 presenze (+ 47 rispetto al 2016).

La sesta edizione di AIM Energy Camp, organizzata in collaborazione con l’associazione Sport.Vi, è stata illustrata questa mattina dall’Amministratore unico di AIM Energy Giovanni Segato e dall’assessore alla Formazione del comune di Vicenza Umberto Nicolai, e dal presidente di Sport.VI Luca Milocco.

Per Giovanni Segato, essere ancora per un’estate in compagnia di centinaia di ragazzi e di altrettante famiglie, risponde pienamente alla mission di AIM Energy che intende affiancarsi alla città e, con essa, lavorare per contribuire alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni. Il tutto, con una particolare attenzione alle famiglie in difficoltà e ai ragazzi che fanno i conti con qualche disabilità: per loro l’intervento economico diventa determinante per avere costi di iscrizione a volte azzerati o la possibilità di fruire di personale specializzato per l’assistenza a diversamente abili.

«Con il determinante contributo di AIM Energy – ha segnalato l’assessore Nicolai – i ragazzi potranno entrare in contatto con nuovi sport, partecipando ad un’attività formativa che si pone come la naturale continuazione del lavoro svolto dalla scuola durante l’anno, all’interno di piccoli gruppi di circa una ventina di coetanei. Abbiamo con piacere costatato – ha sottolineato ancora l’assessore – che negli ultimi anni, grazie a questa attività estiva, c’è stato un evidente aumento di interesse verso la pratica sportiva dei giovanissimi, a tutto vantaggio delle società dilettantesche»