VICENZA – Rissa in viale Milano: due denunciati

Rissa ieri pomeriggio in viale Milano, in pieno pomeriggio, tra 4 persone: una coppia di romeni, un’albanese e un kosovaro. La lite, scoppiata sembra per futili motivi e aggravata dall’alcol in corpo dei quattro, è stata ripresa anche da alcuni cittadini con gli smartphone e ha fatto il giro del web. Arrivata immediatamente la polizia cittadina, la coppia di rumeni ha consegnato i documenti mentre gli altri due si sono opposti fermamente al riconoscimento: sono stati quindi denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.