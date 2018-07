VICENZA – Rissa al bar… con machete

Notte movimentata in un bar di Corso Padova: protagonista un rumeno ubriaco che, poco prima della mezzanotte di ieri, ha dato in escandescenze all’esterno del locale, munito di un machete e di una roncola. Teatro del fatto il bar Ambras, gestito da una donna cinese e già balzato agli onori delle cronache cittadine in passato per altre risse e rumori molesti. La polizia è intervenuta per placare un rumeno 43enne che, ubriaco, poco prima aveva tentato di assalire con due grandi roncole un uomo e due donne., che si sono dati alla fuga. Secondo la ricostruzione della questura il rumeno ha preso le armi, che si trovavano nel furgone della ditta per la quale lavora, per regolare i conti di un suo amico albanese, che aveva avuto poco prima un diverbio, sfociato in un pugno, con un cliente e due donne all’interno del bar per apprezzamenti troppo pesanti ad una delle due signore. Il rumeno è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, minacce aggravate e ubriachezza molesta.