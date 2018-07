VICENZA – Rissa al bar: 43enne impugna una roncola

Rissa per gelosia l’altra notte a Vicenza, in contrà porta Padova. La polizia è stata chiamata da un residente in zona al bar Ambras poco dopo le 23 a causa di una furiosa lite. Unico protagonista rintracciato e denunciato è un cittadino rumeno di 43 anni (V.C.), mentre altre tre persone si sono dileguate.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia all’interno del bar un uomo e due donne originari dell’Est Europa sono entrati nel bar, dirigendosi verso un albanese seduto ad un tavolo assieme al 43enne poi denunciato. L’individuo entrato nel bar ha sferrato un pugno di sorpresa all’albanese e ne è nata una rissa, prima all’interno e poi all’esterno del locale. All’origine dello scontro vi sarebbe un’avance del cittadino albanese nei confronti di una delle due donne, che ha deciso di fargliela pagare.

V.C. si è diretto verso il suo furgone parcheggiato vicino ed ha preso una roncola, tornando nel luogo della rissa. I tre avventori, l’uomo e le due donne dell’Est, si sono dileguati temendo il peggio. La polizia giunta sul posto, vi ha trovato il 43enne rumeno e l’albanese ed ha denunciato il primo per possesso ingiustificato di armi e minacce aggravate, oltre che multato per ubriachezza molesta. sequestrate due roncole, di 54 e 34 centimetri.