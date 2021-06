VICENZA RILUCE, IL PIANO DEL COMUNE PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Quindicimila nuovi punti luce in tutta la città: questo il piano del Comune di Vicenza per migliorare l’illuminazione del capoluogo berico. Un’operazione da completare entro il 31 dicembre 2022, come dice l’assessore alle infrastrutture, Mattia Ierardi. Servizio di Sharon Di Carlo —–>