VICENZA – Rigonfiamento sospetto nelle mutande: 31enne nasconde droga

Continuano le attività di controllo nella zona dello spaccio di Piazzale Bologna, via Verdi e via Battaglione Monte Berico. Proprio in quest’ultima via, ieri nel tardo pomeriggio, gli agenti delle volanti hanno notato che un individuo di colore, alla vista dell’auto della polizia, ha iniziato a correre in direzione di corso San Felice. Gli agenti l’hanno fermato ed hanno notato un rigonfiamento eccessivo all’altezza delle parti intime. Durante la perquisizione è emerso che l’individuo, N.N., nigeriano di 31 anni senza fissa dimora, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nascondeva nelle mutande un involucro di nylon contenente 32 grammi di marijuana. Aveva con sé anche un portafogli contenente 135 euro presumibile provento dello spaccio. E’ stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio,