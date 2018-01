VICENZA – Rientra in comunità drogato: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, hanno rintracciato in via Pasi Angelo Ricco, 32enne, domiciliato a Schio, nei confronti del quale hanno dato all’arresto, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, poiché l’interessato, già ospite della comunità di recupero Il Focolare di Schio, dove era sottoposto al regime provvisorio dell’affidamento in prova al servizio sociale, qualche giorno prima vi aveva fatto rientro in stato di alterazione dovuto all’assunzione di droga. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale “Del Papa” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.