VICENZA – “Riempimi di gioia”, la raccolta di alimenti al debutto pasquale

Torna “Riempimi di gioia” in 36 supermercati e, per la prima volta, lo fa in occasione della Pasqua. La decima edizione della raccolta di generi alimentari da destinare alle persone in difficoltà economiche e agli istituti di assistenza della città non è infatti stata organizzata lo scorso Natale, ma per sabato 24 e domenica 25 marzo, per sperimentare per la prima volta il periodo pasquale. La gestione della raccolta – sostenuta da una campagna di affissioni che presenta il logo ormai conosciuto, un sacchetto con uno “smile” che invita all’adesione – è curata dal Comune di Vicenza, che, per la parte operativa, si avvale della collaborazione del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e, per la parte organizzativa, del settore Servizi sociali. “Quello dei dieci anni è un traguardo importante – ha dichiarato l’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala, presentando l’iniziativa a Palazzo Trissino -: significa che Vicenza risponde e partecipa. È la città che si mobilita per la città. Riempimi di gioia è una iniziativa che vive grazie al contributo di tutti: le associazioni e i volontari che danno la disponibilità per la presenza nei supermercati, la protezione civile che con il Comune si occupa della logistica, i supermercati che consentono la raccolta e, naturalmente, tutti i cittadini che, donando ciò che possono, contribuiscono al risultato finale. Ringrazio quindi di cuore tutti coloro che rendono possibile la raccolta anno dopo anno. Molte famiglie, tuttora in difficoltà, vengono aiutate da associazioni e parrocchie, cui verrà destinato il ricavato già dalla prossima settimana. Quest’anno, alla decima edizione – ha spiegato l’assessore -, abbiamo scelto insieme alle associazioni di sperimentare un momento diverso dell’anno confermando la formula ormai collaudata di collaborazione fra tanti soggetti della città che donano tempo e competenze per un risultato corale. Un grazie anticipato e sincero a tutti coloro che sceglieranno di recarsi in uno dei 36 supermercati e di donare anche una piccola cosa. In questi anni di crisi economica abbiamo avuto migliaia di esempi, di testimonianze di una città aperta e solidale. Chi ha potuto donare un pacco di pasta o di zucchero, chi una spesa completa. Tutti sono stati in ugual misura importanti per un risultato che deve rendere tutti noi orgogliosi e grati”. A fianco dell’assessore Giorgio Casaro, coordinatore del gruppo protezione civile comunale, che ha spiegato: “Noi cominciamo mercoledì a preparare i magazzini, le attrezzature e i materiali da distribuire in tutti i supermercati. Poi, sabato mattina, tutti i collaboratori saranno fuori, chi per raccogliere i generi alimentari, chi per ritirarli. Sono coinvolti circa 350 volontari in questa edizione, che si concluderà non prima della metà della prossima settimana, quando saranno distribuiti tutti i generi alimentari raccolti”. Nei 36 supermercati aderenti (di cui quattro fuori Vicenza: Arcugnano, Olmo di Creazzo, Dueville e Povolaro), i volontari porgeranno ai clienti un volantino in cui il sindaco Achille Variati spiega le finalità dell’iniziativa, e i sacchetti in cui riporre i generi alimentari non deperibili da acquistare e riconsegnare poi all’uscita (olio, tonno, legumi in scatola, pelati, pasta, riso, zucchero, fette biscottate, biscotti, marmellata, crema al cioccolato da spalmare, latte, caffè, orzo, prodotti per bambini e lattanti…). Il Comune, poi, attraverso le parrocchie e le associazioni di volontariato, consegnerà i prodotti raccolti alle famiglie maggiormente in difficoltà. La raccolta benefica, nata da una proposta del consiglio comunale nel 2009, ha conosciuto un crescendo di partecipazione. Dalla prima a quest’ultima edizione 2018 i punti vendita coinvolti sono passati da 14 a quasi 40, e i volontari sono diventati centinaia. E soprattutto sono aumentate le tonnellate di cibo raccolte: 13 nel 2009, 24 l’anno dopo, poi 28, 29,5, 31,5, 32,5 e 30 nel 2015. L’edizione 2016, poi, malgrado la concomitanza di altre simili iniziative organizzate in occasione del Natale, raccolse circa 23 tonnellate di generi alimentari, poi distribuiti a oltre 5.000 famiglie bisognose, parrocchie ed enti del territorio che si occupano di marginalità. A titolo di esempio, furono poi distribuiti 80 quintali di pasta, 13 di riso, 11 di olio, 25 di pomodoro, 26 di scatolame (tonno, carne in scatola, sardine…), 17 di zucchero, 14 di latte, 9 tra pane e farine, 23 di prodotti da colazione e dolci, 5 di prodotti per l’infanzia, oltre a 5 quintali di prodotti alimentari vari. I supermercati e gli ipermercati di Vicenza coinvolti in questa edizione 2018 sono: A&O, via Baracca 200, via Giuriato 64, via Laghi 109; ALI, via Periz 11, via Rossini 71; AUCHAN, strada delle Cattane 71; B2, strada Ca’ Balbi 218; CONAD, viale della Pace 85; DIAL QUALITY, viale della Pace 250, via Quadri 77; EMISFERO, strada Padana verso Padova 60; FAMILA, Galleria Parco Città 86; GB RAMONDA, via Btg. Framarin 71; INTERSPAR, viale del Mercato Nuovo 50, Borgo Berga, viale Roma; PAM, viale Trento 215, viale Mazzini 29; PRIX QUALITY, via Dalla Scola 46, via Riviera Berica 575, via Riviera Berica 335, viale dell’Industria 1, viale Anconetta 197, viale san Lazzaro 43, via Monte Zovetto 63; QUICK, via Galileo Galilei 33, viale Trieste 52, largo Goethe 17; RIVIERA SISA, via Salvemini 51; SUPER A&O, strada Ca’ Balbi 99; PUNTO SIMPLY, via Prati 16. Gli altri punti vendita fuori città sono: DDSI, via Fermi 3, Arcugnano; FAMILA, via Ortigara 1, Creazzo; ALI’, via Valdastico, Dueville; IPERSIMPLY, via Marosticana 56, Povolaro. Collaborano alla raccolta: Gruppo volontari protezione civile del Comune di Vicenza, Associazione nazionale del fante federazione provinciale di Vicenza, Agesci – scout Vicenza 8, Alpini di Laghetto, Alpini di Anconetta, Alpini Ferrovieri – Giuriolo, Alpini san Pio X, Alpini san Lazzaro, Alpini san Bortolo, Associazione genio e trasmissioni, Associazione Native Onlus, Associazione nazionale bersaglieri, Associazione sottoufficiali, Associazione Ozanam onlus “Il mezzanino”, Cisom – Corpo di soccorso dell’ordine di Malta, Croce rossa italiana, Gruppo sportivo non vedenti Vicenza, Istituto Rossi, Marathon club, Nucleo volontari protezione civile 75 Anc Vicenza (carabinieri), Caritas san Pietro, Unitalsi, Associazione culturale La ringhiera, Pantere Security, Acisjf sede di Vicenza onlus, parrocchie, cittadini volontari, amministratori e dipendenti del Comune di Vicenza.