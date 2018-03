VICENZA – “Riempimi di gioia”, 21 tonnellate di cibo solidale

Si è conclusa con 21 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà “Riempimi di gioia”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l’ausilio del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e numerose realtà del volontariato. “L’iniziativa ha cambiato stagione – commenta l’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala -, confermando lo spirito che l’ha vista nascere: la collaborazione di tante realtà e persone che contribuiscono a un risultato finale ‘grande’ in tutti i sensi, a favore di centinaia di famiglie della città. È davvero con gioia e riconoscenza che ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile il risultato di quest’anno: 21 tonnellate di alimenti che, già dal pomeriggio di domenica, sono in distribuzione tramite parrocchie e associazioni. L’apporto di ognuno è stato fondamentale: grazie a tutti coloro che hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie sensibilità e possibilità, a mettere a disposizione della città una ‘montagna di bontà’”. Le 21 tonnellate di generi alimentari raccolti sono composte da 88 quintali di pasta, 27 di scatolame (tonno, legumi…), 26 di pomodoro, 14 di riso, 14 di latte, 13 di dolciumi (pasquali, biscotti, marmellata, cioccolata, miele…), nove di zucchero, sette di olio, quattro di prodotti per l’infanzia, tre di farine, due di caffè, due di pane e infine una di sale. I supermercati e ipermercati coinvolti sono stati 36, 35 invece le associazioni e i gruppi di volontariato partecipanti alla raccolta, oltre a 20 parrocchie, e 385 i volontari totali che si sono alternati sabato e domenica nei turni di presenza e nel lavoro di stoccaggio e preparazione del materiale. La distribuzione degli alimenti sta avvenendo attraverso il coordinamento tra i servizi sociali e le parrocchie, che si fanno insieme garanti che l’aiuto arrivi a chi effettivamente ne ha bisogno. Si stima che verranno aiutate circa 4 mila persone.

Le associazioni che hanno collaborato sono: Gruppo volontari protezione civile del Comune di Vicenza, Associazione nazionale del fante federazione provinciale di Vicenza, Agesci – scout Vicenza 8, Alpini di Laghetto, Alpini di Anconetta, Alpini Ferrovieri – Giuriolo, Alpini san Pio X, Alpini san Lazzaro, Alpini san Bortolo, Associazione genio e trasmissioni, Associazione Native Onlus, Associazione nazionale bersaglieri, Associazione sottoufficiali, Associazione Ozanam onlus “Il mezzanino”, Cisom – Corpo di soccorso dell’ordine di Malta, Croce rossa italiana, Gruppo sportivo non vedenti Vicenza, Istituto Rossi, Marathon club, Nucleo volontari protezione civile 75 Anc Vicenza (carabinieri), Caritas san Pietro, Unitalsi, Associazione culturale La ringhiera, Pantere Security, Acisjf sede di Vicenza onlus, parrocchie, cittadini volontari, amministratori e dipendenti del Comune di Vicenza.